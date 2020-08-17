"Судейская проблема очень глубока и серьезна, потому что она упирается на самом деле в то, что других судей у нас нет. А судьи по щелчку пальцев тоже не появляются. Да, надо понимать, что в России просто нет квалифицированных судей. Они не могут ни завалить нормально, ни посудить качественно. И это обличает очень серьезную проблему", - сказал Уткин в эфире программы "Футбольный клуб" на своем ютуб-канале.
Также Василий негативно отозвался об использовании полиграфа для анализа судейских решений.
Напомним, что проверку на полиграфе проходили судьи матча "Спартак"-"Сочи" Василий Казарцев и Алексей Еськов. Детектор лжи заинтересованности в положительном для "Сочи" и отрицательном для "Спартака" результате не выявил.
Уткин: главная проблема, что в России просто нет квалифицированных судей
Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал качество судейства в России.
Фото: ютуб-канал Василия Уткина
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