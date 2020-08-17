У судьи диагностирован частичный разрыв икроножной мышцы правой голени. Травму Петросян получил сегодня на утренней тренировке, сообщает пресс-служба РФС. Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев.
Главным арбитром встречи был назначен Виталий Мешков. Помогать ему будут Игорь Демешко и Алексей Ширяев. За ВАР в игре "Зенита" и ЦСКА будут отвечать Алексей Сухой и Антон Аверьянов. Инспектор матча - Эдуард Малый.
Напомним, что матч "Зенит"-ЦСКА состоится 19 августа на "Газпром Арене".
Арам Петросян получил травму и не сможет работать на матче "Зенит" - ЦСКА
Ассистент арбитра Арам Петросян получил травму и не сможет отработать встречу 3-го тура РПЛ "Зенит" – ЦСКА.
Фото: РФС
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