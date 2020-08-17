В нынешнем сезоне бюджет "Спартака" составляет 8,6 миллиарда рублей.
"Потенциал по коммерческой выручке у "Спартака" огромный. Думаю, что сейчас мы еще не перешли экватор, доход за позапрошлый сезон составил 3,7 миллиарда рублей", - цитирует Газизова ТАСС.
"Спартак" в 1-м туре чемпионата России сыграл вничью с "Сочи" (2:2), а во 2-м туре одержал победу над "Ахматом" со счетом 2:0. 19 августа красно-белые на выезде сыграют против "Уфы". Встреча начнется в 16:00 мск.
Газизов рассказал, какой у "Спартака" был доход в позапрошлом сезоне
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что в сезоне 2018/2019 клуб заработал 3,7 млрд рублей.
Фото: РИА Новости
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