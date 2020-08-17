При этом Газизов не стал называть фамилию этого футболиста.
"Игрока, по которому поступило предложение, я не раскрою, но это полноценный трансфер. Тиль? Нет. Сужаем мы как-то вопросы, я помолчу", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Газизов был назначен на должность генерального директора московского клуба 10 июля. Ранее он работал на аналогичной должности в "Уфе". Летом "Спартак" подписал нападающего Александра Кокорина и приобрел у "Уфы" Остона Урунова.
После двух туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Газизов сообщил, что в "Спартак" поступило предложение о продаже одного игрока
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что в клуб поступило предложение о продаже одного из игроков.
Фото: РИА Новости
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