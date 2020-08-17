"Российский футбольный союз делает и продолжит делать всё возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров", - отметил Алаев.
Сегодня Алаев сообщил, что арбитр встречи 1-го тура чемпионата России "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе. Судья на неопределенное время отстранен от работы.
Напомним, матч между "Спартаком" и "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Сочинский клуб оба мяча забил с пенальти. Федун после игры раскритиковал арбитров.
"Чемпионат"
Комитет РФС по этике может рассмотреть высказывания Федуна в адрес арбитров
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что попросил комитет по этике рассмотреть слова владельца "Спартака" Леонида Федуна в адрес арбитров.
Фото: Чемпионат
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