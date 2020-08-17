Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов продлил контракт с казанским клубом.
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4 года.
Коновалов перешел в "Рубин" в 2018 года. В прошлом сезоне на счету хавбека 29 матчей и 1 гол. В нынешнем сезоне Коновалов принял участие в 2 матчах.
Inkazan
"Рубин" подписал новый контракт с Коноваловым
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов продлил контракт с казанским клубом.
Фото: © РИА Новости
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