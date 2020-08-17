"На данный момент есть только факт того, что футбольные клубы "Аталанта" и "Локомотив" на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. На сегодня Лёша игрок "Локомотива" и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски", - цитирует агента "Чемпионат".
Также Шпинев призвал СМИ публиковать только достоверную информацию, так как много новостей являются фейками.
Миранчук в нынешнем сезоне провел 2 матча и забил 2 гола.
Ранее была информация, что "Аталанта" видит в Миранчуке замену Йосипу Иличичу, который может покинуть клуб. Также, по данным СМИ, в услугах полузащитника заинтересован "Милан", который готов заплатить за игрока 10-15 миллионов евро.
Агент Миранчука: "Аталанта" и "Локомотив" общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера
Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, что игроком интересуется "Аталанта".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!