- Я выбрал московское "Динамо", потому что это клуб с большими целями, большими амбициями и отличными планами на будущее. Когда я увидел фотографии стадиона, то немедленно представил себя выступающим на нём, - цитирует хавбека сайт "Динамо".
Футболист также сказал, что его одноклубник Тони Шуньич много рассказывал ему о клубе, и это также повлияло на его переход. Из представителей РПЛ Моро знаком с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем и защитником "Рубина" Филипом Уремовичем, так как они вместе играли в составе юношеской сборной Хорватии.
Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан на 5 лет.
Новичок "Динамо" Моро: когда я увидел фото стадиона, то сразу представил себя выступающим на нём
Полузащитник Никола Моро, который накануне подписал контракт с "Динамо", прокомментировал свой переход.
Фото: ФК "Динамо"
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