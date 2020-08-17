- 99 процентов, что Миранчук окажется в "Аталанте", если, конечно, сойдутся по цене. Но тут есть нюанс. В команде из Бергамо есть потолок зарплат.
Не знаю, сколько получает Миранчук в "Локомотиве", поэтому захочет ли он на первых порах зарабатывать меньше, чем в России? Но по спортивной составляющей Миранчук идеально впишется в систему игры "Аталанты", - цитирует Великих Матч ТВ.
Миранчук в нынешнем сезоне провел 2 матча и забил 2 гола. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Ранее была информация, что "Аталанта" видит в Миранчуке замену Йосипу Иличичу, который может покинуть клуб. Также, по данным СМИ, в услугах полузащитника заинтересован "Милан", который готов заплатить за игрока 10-15 миллионов евро.
"Локомотив" в минувшем сезоне РПЛ занял 2 место и примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов будущего сезона.
Скаут: 99 процентов, что Миранчук окажется в "Аталанте", если сойдутся по цене
Скаут "Кальяри" Алекс Великих прокомментировал новость, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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