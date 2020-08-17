Игрок подпишет контракт на один год.
Стефан выступал за "Урал" на правах аренды во второй половине сезона-2018/2019. Он принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Футболист также выступал в России за "Краснодар".
"Урал" после двух туров РПЛ занимает 11-е место. Екатеринбуржцы проиграли дома "Динамо" и сыграли вничью на выезде с "Рубином".
Источник: "Твиттер" журналиста Николо Скиры
Стефан Страндберг подпишет контракт с "Уралом"
Экс-защитник "Урала" Стефан Страндберг, который ныне выступает за итальянский "Трапани", вернётся в екатеринбургский клуб.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!