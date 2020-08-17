В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 20-летний голкипер провёл 4 "сухих" матча подряд. В прошлом году Бориско сыграл против "Локомотива" в 1/16 финала Кубка России. Встреча завершилась в серии послематчевых пенальти, где вратарь отразил один из ударов.
Контракт вратаря с "Балтикой" истекает в июне 2022 года. В сезоне 2019/2020 Бориско провёл за калининградский клуб 10 матчей в ФНЛ.
Источник: "Матч ТВ"
"Локомотив" проявляет интерес к вратарю "Балтики" Бориско
Вратарь "Балтики" Максим Бориско попал в сферу интересов "Локомотива".
Фото: ФК "Урожай"
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