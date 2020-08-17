Евсеев поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" (фото)

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в своём "инстаграме" поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартака".
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Погода в Уфе стоит прекрасная. Футбольная погода, я бы сказал. Город живет футболом. Много эмоций подарила победа в Туле, а сейчас все ждут матч со "Спартаком". Это всегда интересная афиша. И хороший вызов, как для команды хозяев, так и для "Спартака". Причем в любом городе. Тренируемся в обычном режиме, вошли в этот график уже после игры с "Краснодаром". Матчи через 4 дня на 5-й, нормальный ритм. Можно успеть восстановиться, провести качественную рабочую тренировку. В основном, занимаемся тактикой. Понимаем, что со стороны "Спартака" будет много действий, чтобы затруднить нам игру в обороне и в переходных фазах. Понимаем, что соперник при перехватах мяча будет стараться проводить быстрые атаки, искать свободное пространство и как можно быстрее доводить момент до удара. Ну и плюс к этому стандарты. Уделяем всему этому внимание. Ажиотаж в Уфе чувствуется. Все в предвкушении матча, ждут хорошей качественной игры от обеих команд. На трибунах будет максимум от разрешенного числа зрителей. Так что поддержка должна быть шумной. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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Напомним, что игра между "Уфой" и "Спартаком" пройдёт 19 августа на стадионе "Нефтяник" в Уфе в 16:00 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев.

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Теги: Евсеев Спартак УФА
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