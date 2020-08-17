"Думаю, что он все еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро", - цитирует Ловрена Sport24.
Ловрен перешел в "Зенит" в конце июля, подписав с клубом контракт на три года. За "Ливерпуль" хорватский футболист выступал с 2014 года и выиграл с клубом чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
28-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с июня 2017 года, перейдя из "Ромы" за 42 миллиона евро.
Ловрен оценил вероятность перехода Салаха в "Зенит"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен не исключает, что через несколько лет его друг по "Ливерпулю" Мохамед Салах может продолжить карьеру в петербургском клубе.
standard.co.uk
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