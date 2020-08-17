"Травмированных после игры с "Ахматом" нет. Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на матч с "Уфой". Он уже вернулся к тренировкам", - сказал Газизов.
Также специалист отметил, что испытывает определённое чувство волнения от игры с "Уфой" из-за принципиальности матча. Гендиректор красно-белых ожидает серьёзную битву в этой встрече.
Напомним, что до перехода в стан "красно-белых" Газизов занимал аналогичную должность в уфимском клубе.
Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 19 августа в 16:00 по Москве на стадионе "Нефтяник". Судить встречу будет бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.
Источник: Sport24
Газизов: есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на матч с "Уфой"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с "Уфой" и прокомментировал возможное участие в этой встрече Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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