24-летний форвард имел несколько предложений от других клубов, но Семак попросил руководство "Зенита" не продавать аргентинца, как минимум, до зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне РПЛ Дриусси в составе "Зенита" провел два матча и забил один мяч.
Источник: РБ-Спорт
Семак заблокировал продажу Дриусси
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси нужен главному тренеру команды Сергею Семаку.
Фото: ФК "Зенит"
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