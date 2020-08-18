"Никто меня не вызывал, откуда вы берете такую информацию. Что за бред? Почему меня должны вызывать? Так можно каждого человека вызывать, который что-то сказал.Не считаю, что РФС должен это как-то разбирать", - сказал Юран.
Ранее Юран говорил, что его увольнение с поста главного тренера "Химок" было согласовано с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым.
Источник: Р-Спорт
Юран заявил, что никто его не вызывал в РФС
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию о вызове в РФС.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!