"Краснодар" и "Арсенал" объявили составы команд Стали известны составы на матч 3-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Арсенал". Поединок пройдет на стадионе "Краснодар" и начнется в 20:00 мск."Краснодар" занимает шестое место в турнирной таблице, "Арсенал" расположился на 12-й позиции. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 18:46 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Краснодар Арсенал Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5