"Судейская проблема есть. Думаю, в РФС примут правильные решения по этому вопросу. Но я не стал бы говорить, что от судей страдает только "Спартак". Первые туры показали, что много ошибок допускаются даже не в самых спорных эпизодах", - сказал Семин.
В матче первого тура "Спартак" - "Сочи" (2:2) арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. После игры Казарцева отстранили от судейства.
Источник: РБ-Спорт
Семин: от судей страдает не только "Спартак"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился своим мнением о работе арбитров в первых турах РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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