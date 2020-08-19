Игроку задали вопрос о том, что бы он сделал, если бы завтра ему предложили гражданство РФ.
"Мне нужно будет хорошо об этом подумать, обсудить со своей семьей. Знаю, что так сделал Марио Фернандес", - цитирует Малкома "СЭ".
За сборную России уже заиграны три натурализованных бразильца - вратарь Гильерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари.
Малком также отметил, что с нового сезона Российскую Премьер-Лигу показывают на бразильском телевидении.
"Теперь у тренерского штаба сборной будет больше возможностей следить за происходящим здесь", - сказал футболист.
Малком ответил на вопрос о принятии российского гражданства
Бразильский футболист "Зенита" Малком обозначил свою позицию по поводу возможного принятия российского гражданства и игре за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
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