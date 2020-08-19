На встречах будут присутствовать игроки и тренеры клубов РПЛ. Судейский комитет РФС планирует затронуть вопросы, касающиеся работы ВАР, изменений правил футбола, современных трактовок эпизодов и спорных моментов из матчей РПЛ, а также других европейских соревнований. Встречи с клубами могут пройти на базах клуба или онлайн.
Напомним, что в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги уже было несколько матчей, где главной темой стала работа арбитров. В матче "Спартак" - "Сочи" москвичи остались крайне недовольны назначением второго пенальти в свои ворота в концовке встречи. В игре "Рубина" и "Локомотива" случился спорный эпизод с падением футболиста казанцев в штрафной площади, но одиннадцатиметровый удар не был зафиксирован.
Источник: пресс-служба РФС
Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами РПЛ
Судейский комитет РФС направил официальные письма клубам Российской Премьер-Лиги о проведении лекций, на которых будут рассматриваться спорные судейские решения.
Фото: РФС
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