- На "Спартак" все по-особому настраиваются. Понятно, что красно-белые приедут в Уфу за тремя очками, но мы сделаем все, чтобы их сопернику не отдать. Надо же еще реабилитироваться перед болельщиками за крупное домашнее поражение от "Краснодара" в первом туре.
"Уфа" фарм-клуб "Спартака"? В команде на подобные разговоры никто не обращает внимания. Какой еще фарм-клуб? У нас в составе нет ни одного игрока из "Спартака". Кто-то что-то напутал, - цитирует Жамалетдинова Советский спорт.
Встреча уфимской команды и красно-белых состоится сегодня, 19 августа. Начало - в 16.00 мск. Игра пройдет в Уфе.
23-летний форвард Жамалетдинов - воспитанник "армейцев". Он подписал контракт с "Уфой" накануне, срок соглашения - три года.
В минувшем сезоне он выступал в чемпионате Польши за "Лех" на правах аренды. За 11 матчей в составе польского клуба нападающий отметился одной результативной передачей и забил два гола.
За основную команду ЦСКА Жамалетдинов выступал с 2017 года. За это время форвард принял участие в 41 матче и забил 5 голов.
Жамалетдинов: "Уфа" фарм-клуб "Спартака"? Мы сделаем все, чтобы не отдать три очка
Нападающий "Уфы" Тимур Жамалетдинов поделился эмоциями в преддверии матча третьего тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: Советский спорт
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