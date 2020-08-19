Сообщается, что неаполитанский клуб также следит за игроком лондонского "Арсенала" Сократисом Папастатопулосом и защитником "Лилля" Габриэлем.
Transfermarkt оценивает Джикию в 9 млн евро. Контракт Георгия с красно-белыми рассчитан до 2022 года.
Напомним, накануне стало известно, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали, вероятнее всего, подпишет контракт с "Манчестер Сити".
Источник: Corriere del Mezzogiorno
Джикия попал в сферу интересов "Наполи"
Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия заинтересовал итальянский "Наполи".
Фото: Sportbox
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