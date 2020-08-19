Ранее футболист выступал за московский "Локомотив", но покинул команду по истечении контракта.
По словам Михалика, он продолжит играть на любительском уровне. Также футболист признался, что у него возникли проблемы со здоровьем.
"Ещё поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь "Волыни", но не получилось. Я ни с кем не общался на тему перехода в другой клуб. К тому же настроение было не очень. Последние пять матчей играл на уколах, были определенные проблемы с коленом", — цитирует Михалика Footboom.
За "Локомотив" полузащитник выступал с 2013 по 2019 год.
Экс-хавбек "Локомотива" Михалик завершил карьеру
Украинский полузащитник Тарас Михалик завершил карьеру.
Фото: ФК "Локомотив"
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