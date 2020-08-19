Малком признался, что считает уровень РПЛ выше многих других чемпионатов. РПЛ в настоящее время в рейтинге УЕФА занимает седьмое место.
Бразилец перешел в "Зенит" из "Барселоны". В составе питерцев он выиграл чемпионат и Кубок России.
"Думаю, РПЛ лучше многих других, в ней много конкуренции, каждая команда хочет победить. На мой взгляд, она могла бы быть и выше в этом рейтинге. Здесь нет лёгких матчей, никто не хочет проигрывать и каждый бьётся за победу", - цитирует Малкома "Спорт-Экспресс".
В матче 3-го тура РПЛ "Зенит" встретится с ЦСКА. Матч будет проходить в Санкт-Петербурге сегодня.
Малком: РПЛ могла бы быть и выше в рейтинге УЕФА
Полузащитник "Зенита" Малком оценил силу Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
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