"Локомотив" в новом сезоне РПЛ стартовал с двух побед. "Урал" в двух турах пока набрал лишь одно очко.
"Урал" - "Локомотив": команды назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ
Сегодня в 16:00 мск в Екатеринбурге состоится матч 3-го тура РПЛ.
"Урал" будет принимать "Локомотив". Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на эту встречу.
"Локомотив" в новом сезоне РПЛ стартовал с двух побед. "Урал" в двух турах пока набрал лишь одно очко.
"Локомотив" в новом сезоне РПЛ стартовал с двух побед. "Урал" в двух турах пока набрал лишь одно очко.
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