Ранее в интервью Малком не исключил, что может получить российское гражданство.
"Сразу брать! Однозначно. Я двумя руками "за". У нас очень мало таких индивидуально сильных игроков, которые, как раньше говорили, способны в одиночку решать судьбу матча", - цитирует Кирьякова "Спорт день за днём".
В "Зенит" 23-летний игрок перешёл из "Барселоны". В составе питерского клуба он стал чемпионом России и обладателем кубка страны.
Кирьяков - о возможной натурализации Малкома: я двумя рукаи "за"
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков выступил за натурализацию бразильского нападающего "Зенита" Малкома.
Фото: РФС
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