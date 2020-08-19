В то же время футболистом интересуются другие итальянские клубы. В частности, на футболиста претендуют "Рома" и "Аталанта". Римляне намереваются сделать предложение в ближайшее время.
"Интерес со стороны "Ромы" есть, однако трансферного запроса в "Локомотив" от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание "Аталанты", "Милан" ближе к трансферу Миранчука", - приводит слова собственного источника "РБК-Спорт".
Ранее сообщалось, что "Аталанта" сделала предложение Алексею Миранчуку. Клуб из Бергамо готов платить ему 1,5 млн евро в год.
Сообщалось, что «Аталанта» предлагает Алексею Миранчуку контракт с зарплатой € 1,5 млн в год.
Источник: Ал. Миранчук близок к переходу в "Милан"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук хочет перейти в "Милан".
Фото: ТАСС
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