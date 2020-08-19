Поединок в Уфе завершился вничью со счетом 1:1.
"Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про 6 очков. Где эти 6 очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать всё освещать. Достаточно ответов? - передает слова Евсеева "Чемпионат".
Отметим, что на 11-й минуте нападающий "Спартака" Джордан Ларссон не реализовал пенальти.
"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. В следующем туре подопечные Евсеева на своем поле сыграют с "Ростовом". Встреча пройдет 23 августа.
Евсеев: где эти шесть очков для "Спартака"?
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал матч 3-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Уфа"
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