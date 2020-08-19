"Три минуты не дотерпели, устали немножко. Играть с "Локомотивом" в открытый футбол - это самоубийство, поэтому мы отдали мяч и старались играть на контратаках. Такие игры надо дожимать", - сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч ТВ".
Подопечные Матвеева сыграли с "Локомотивом" вничью 1:1. "Урал" пропустил мят от нападающего железнодорожников Федора Смолова на 87-й минуте.
Матвеев - о матче с "Локомотивом": такие игры надо дожимать
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев прокомментировал матч 3-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: РИА Новости
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