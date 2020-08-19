Матч в Уфе завершился вничью со счетом 1:1.
"Провели неплохой матч, несмотря на пропущенный мяч на первых минутах. Во втором тайме владели мячом, были моменты, особенно в конце матча. Могли забить, но немного не повезло. Одно очко на выездном матче заработали - спокойно едем домой. По игре к ребятам претензий нет, нужно просто использовать свои моменты", - сказал Хинкель.
Отметим, что на 11-й минуте нападающий "Спартака" Джордан Ларссон не смог реализовать пенальти.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.
В следующем туре красно-белые на своем стадионе примут "Локомотив". Поединок состоится 23 августа.
Источник: "Чемпионат"
Хинкель заявил, что "Спартак" спокойно едет домой с одним заработанным очком
Тренер "Спартака" Андреас Хинкель подвел итог поединка 3-го тура РПЛ с "Уфой".
Фото: ФК "Спартак"
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