Грозненская команда на своем поле обыграла "Ротор" со счетом 3:1.
"Мы понимали, что "Ротор" является организованной командой, смотрели два их последних матча. И нам немного повезло, что они играли на сутки позже нас. Я очень доволен тем, что ребята слушают меня, выполняют технический план на игру.
Я доволен результатом, но, может быть, не очень доволен пропущенным мячом", - сказал Талалаев.
"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ грозненская команды сыграет на выезде с "Химками" 22 августа. Начало - в 16:00 мск.
Источник: Sport24
Талалаев: не очень доволен пропущенным мячом
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итог поединка 3-го тура РПЛ с "Ротором".
Фото: ФК "Ахмат"
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