Петербургская команда обыграла армейцев со счетом 2:1 благодаря дублю Сердара Азмуна.
"Хорошая, зрелищная и эмоциональная игра была. В первом тайме создавали не так много моментов, нужно было больше бить. После нашего второго гола игра раскрылась, хорошо действовали на контратаках. Доволен игрой, поздравляю ребят с победой", - передает слова Семака "Чемпионат".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
В следующем туре подопечные Семака сыграют с "Тамбовом". Поединок пройдет в Санкт-Петербурге 22 августа.
Семак заявил, что доволен игрой команды в матче с ЦСКА
Фото: ФК "Зенит"
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