Армейцы проиграли в Санкт-Петербурге со счетом 1:2.
"Достаточно хорошо смотрелись на протяжении 60–70 минут матча, дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаки. Если бы были посмелее в начале атаки, игра атакующая выглядела бы лучше", - сказал Гончаренко.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В следующем матче армейцы на своем стадионе сыграют с "Рубином". Встреча состоится 22 августа.
Источник: "Чемпионат""Чемпионат"
Гончаренко: достаточно хорошо смотрелись на протяжении 60–70 минут игры
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч 3-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ТАСС
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