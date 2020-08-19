"Я уже много говорил о лимите на дегионеров. Для меня это зло. Но есть и плюс в этой ситуцации, теперь не надо ломать голову, кого из иностранцев выпускать на поле, однако я все равно противник лимита", - сказал Семак.
Сегодня "Зенит" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1. В составе петербургской команды дублем отметился иранский форвард Сердар Азмун.
Источник: "Чемпионат"
Семак заявил, что лимит на легионеров - это зло
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своим мнением о лимите на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!