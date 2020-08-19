"В атаке количественно мы хорошо укомплектованы.А по трансферам - мы смотрим рынок, мы близки к приобретениям, посмотрим. Быть может, в ближайшие несколько дней или недель получим новичков - может быть, не в атаку, а в защиту или полузащиту", - передает слова Гончаренко "Спорт-Экспресс".
Сегодня ЦСКА на выезде уступил "Зениту" со счетом 1:2. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В следующем матче ЦСКА на своем стадионе сыграет с "Рубином". Встреча состоится 22 августа.
Гончаренко: в ближайшее время получим новичков
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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