"Нам нелегко, конкуренция большая. Нам не было легко ни в Волгограде, ни в Ростове, ни в матче с ЦСКА. Но говорить об отсутствии конкурентов... Это какое-то накручивание ситуации, для чего - не знаю", - сказал Семак.
Сегодня "Зенит" на своем стадионе обыграл ЦСКА со счетом 2:1 благодаря дублю Сердара Азмуна. Подопечные Семака набрали девять очков и занимают первое место.
В следующем матче "Зенит" сыграет с "Тамбовом". Поединок состоится в Санкт-Петербурге 22 августа.
Источник: "СЭ"
Семак заявил, что "Зениту" нелегко в РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился своим мнением о конкуренции в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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