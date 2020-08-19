Переход может состояться в ближайшее время. Ивелин принял участия в матче с "Динамо", который провел вчера, 19 августа, и завершился победой бело-голубых со счетом 2:0.
Попов присоединился к "Ростову" в сезоне-2018/2019. На данный момент он является капитаном команды. В текущем розыгрыше РПЛ 32-летний болгарский хавбек провел два матча. В минувшем чемпионате Попов принял участие в 25 матчах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
В России Ивелин выступал также за "Спартак", "Рубин", "Кубань".
Источник: Чемпионат
СМИ: Ивелин Попов перейдет в "Сочи"
"Сочи" ведёт переговоры с "Ростовом" о переходе полузащитника Ивелина Попова, игрок хочет перейти в сочинский клуб.
Фото: РИА Новости
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