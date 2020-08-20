Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что римский клуб возобновил интерес к 29-летнему игроку.
"Вы знаете, дыма без огня не бывает. Тем более сообщил об этом Нобель Арустамян, который знает то, чего не знаем мы. Нужно, мне кажется, прислушиваться", - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".
Кокорин подписал со "Спартаком" трехлетний контракт в начале августе, но пока не провел за новый клуб ни одного матча.
В прошлом сезоне Кокорин на правах аренды играл за "Сочи".
Мостовой: Кокорин в "Роме"? Дыма без огня не бывает
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий "Спартака" Александр Кокорин может перейти в "Рому".
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!