- Команды готовы сейчас не на 100 процентов, но все равно это лучше, чем было после паузы. Успешный результат в матче дает победителю какой-то запас прочности в верхней части турнирной таблицы, да и "Зенит" нельзя отпускать.
Надеюсь, что соперники не будут закрываться: хочется, чтобы команды играли в футбол, - цитирует Билялетдинова Матч ТВ.
Динияр также допустил, что дерби будет скучным по содержанию. По словам экс-футболиста, он будет болеть за "Локомотив".
Билялетдинов также порассуждал на тему появления в стартовом составе форварда красно-белых Александра Кокорина. Однако экс-игрок сказал, что у "Спартака" неплохая атака и есть неплохие исполнители.
"Локомотив" проведет встречу со "Спартаком" 23 августа. Начало - в 19.00 мск.
Динияр Билялетдинов: победа даст "Спартаку" или "Локо" запас прочности, да и "Зенит" нельзя отпускать
Экс-игрок "Локомотива" и "Спартака" Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего дерби в матче 4-го тура РПЛ.
Фото: Чемпионат
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