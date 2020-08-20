- Я просто не понимаю, как можно играть вполсилы. Ну во дворе это ещё ладно, но не в официальном матче. Как это вообще? Забить в свои ворота, что ли? Как это возможно? Тренер тренером, а ты ещё за своё имя играешь, за свои успехи. Глупость какая-то, - цитирует Шишкина Чемпионат.
Массимо Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. При нем красно-белые одержали победу в чемпионате России впервые за 16 лет. Затем команда выиграла Суперкубок России. Итальянец был уволен с поста главного тренера "Спартака" в 2018 году, после того, как команда стала показывать невыразительные результаты.
Глушаков и Ещенко поставили лайк под записью в инстаграме от актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в которой он критикует Карреру. Оба футболиста были отстранены от выступлений за основу. Однако Массимо покинул клуб раньше всех. Глушаков перешел в "Ахмат", Ещенко в составе "Спартака" до сих пор.
"Просто не понимаю, как можно играть вполсилы". Шишкин не верит, что игроки "Спартака" "сливали" Карреру
Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин поделился мнением о слухах, по котором экс-игрок красно-белых Денис Глушаков с командой "сливал" главного тренера Массимо Карреру.
Фото: Global look press
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