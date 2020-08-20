Газизов - об интересе "Ромы" к Кокорину: по трансферу в Европу были определённые договорённости

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о появлении интереса итальянской "Ромы" к нападающему команды Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
- Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости, - цитирует Газизова Чемпионат.

Ранее сообщалось, что "Рома" в ближайшее время может отправить в "Спартак" официальный запрос о трансфере футболиста.

Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в августе. Соглашение рассчитано на три сезона. Игрок пока ни разу не вышел на поле за новую команду и не попадал в заявку.

До перехода в московский клуб в СМИ сообщалось, что Кокориным серьезном интересуется "Рома". Сам 29-летний форвард отмечал, что хотел бы играть за римский клуб.

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Теги: Газизов Кокорин Спартак Рома Серия А
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