- Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости, - цитирует Газизова Чемпионат.
Ранее сообщалось, что "Рома" в ближайшее время может отправить в "Спартак" официальный запрос о трансфере футболиста.
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в августе. Соглашение рассчитано на три сезона. Игрок пока ни разу не вышел на поле за новую команду и не попадал в заявку.
До перехода в московский клуб в СМИ сообщалось, что Кокориным серьезном интересуется "Рома". Сам 29-летний форвард отмечал, что хотел бы играть за римский клуб.
Газизов - об интересе "Ромы" к Кокорину: по трансферу в Европу были определённые договорённости
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о появлении интереса итальянской "Ромы" к нападающему команды Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
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