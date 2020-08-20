Яхимович - о победе "Зенита" над минским "Динамо" 8:1: "слив" был стопудовый, защитники стояли просто как фишки

Бывший игрок сборной Белоруссии Эрик Яхимович прокомментировал результат ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Динамо Минск".
Фото: ФК "Зенит"
Встреча завершилась со счетом 8:1. Первая игра на этой стадии закончилась победой минской команды 4:0.

- Там "слив" был стопудовый. Это просматривалось даже невооруженным глазом. Защитники стояли просто как фишки. Печальное зрелище, смотреть на это было обидно. Понятно, что болел за минчан. На фиг мне этот "Зенит"? - цитирует Яхимовича Прессбол.

Основное время матча закончилось со счетом 4:0. Так как общий счет был равным, матч перешел в дополнительное время. "Зенит" смог забить еще 4 мяча в ворота "Динамо". Хет-трик оформил Артем Дзюба, Роберт Мак забил два мяча, по голу забили Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Кристиан Нобоа.

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Теги: Зенит Динамо Минск Лига Европы
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