Ранее сообщалось, что москвичи ведут переговоры с форвардом, который долгое время выступал за ЦСКА. Утверждалось, что стороны уже фактически договорились о возобновлении сотрудничества, но в последний момент переход сорвался.
"С ЦСКА этим летом шли переговоры. Они хорошо складывались, но всё-таки моё возвращение в Россию не получилось. Я был разочарован, что не вернулся в ЦСКА. Но это футбол, так бывает. Для меня было важно обозначить, что причиной срыва переговоров стали не деньги", - цитирует Лава "Чемпионат".
Вагнер Лав: причиной срыва переговоров с ЦСКА стали не деньги
Форвард "Кайрата" Вагнер Лав признался, что был расстроен сорвавшимся переходом в ЦСКА.
ПФК ЦСКА
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