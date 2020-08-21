В матче 3-го тура РПЛ с "Зенитом" 22-летний хорват получил травму, но она оказалась несерьезной и он сможет принять участие в ближайшем поединке против "Рубина".
Матч 4-го тура РПЛ ЦСКА - "Рубин" состоится 2 августа. Начало - в 20:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ Влашич в составе армейцев провел один матч и забил один мяч.
Источник: ТАСС
Источник: Влашич сможет сыграть с "Рубином"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич готов помочь команде в ближайшем матче с "Рубином".
Фото: ТАСС
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