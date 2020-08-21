Как сообщает Record, помимо красно-белых в услугах 23-летнего форварда заинтересованы "Валенсия" и "Порту". Ранее об интересе к Мартинесу сообщалось со стороны ЦСКА.
В прошлом сезоне футболист забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 39 матчах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.
"Спартак" претендует на форварда "Фамаликана", которым интересовался ЦСКА
Нападающий португальского "Фамаликана" Тони Мартинес может продолжить карьеру в "Спартаке".
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