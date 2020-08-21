Напомним, "Севилья" сегодня сыграет с "Интером". Матч начнется в 22:00 мск.
"Вперед, моя "Севилья"! Еще один финал, еще один соперник, но та же цель", - написал полузащитник в твиттере.
Крыховяк играл за испанский клуб с 2014 по 2016 год и дважды выигрывал Лигу Европы.
В "Локомотив" 30-летний футболист перешел летом 2018 года из "ПСЖ".
Футболист "Локомотива" Крыховяк пожелал "Севилье" удачи в финале Лиги Европы
Хавбек "Локомотива" и сборной Польши Кжегож Крыховяк пожелал своему бывшему клубу "Севилье" удачи в финале Лиги Европы.
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