Как сообщает Corriere dello Sport, "Локомотив" требует за футболиста 20 миллионов евро. Агент Миранчука уже провел встречу с представителями "Милана".
Ранее была информация, что "россонери" лидируют в борьбе за Миранчука. Игроком также интересуется "Рома".
Миранчук в прошлом сезона провел 27 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 3 ассистами.
"Локомотив" хочет продать Алексея Миранчука в "Милан" за 20 млн евро
"Милан" заинтересован в услугах полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
Фото: ТАСС
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