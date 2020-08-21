Хохлов не смог назвать фаворита в матче "Спартак" - "Локомотив"

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив".
Фото: ФК "Динамо"
"Новый сезон, произойти может всё. Не могу сказать, кто победит. Да, "Локомотив" не обыгрывал "Спартак" три года, но сейчас это абсолютно никакого значения не имеет, нужно рассматривать эту игру отдельно от всего", - передаёт слова Хохлова Sport24.

Напомним, что игра между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится 23 августа в 19:00 по Москве на "Открытие Арене". Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв. После 3-х туров РПЛ "Спартак" занимает 7 место, "Локомотив" расположился на 3 строчке.

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Теги: Хохлов Спартак Локомотив
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