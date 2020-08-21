Новое соглашение 20-летнего футболиста рассчитано на 3 года, сообщает пресс-служба московского клуба.
Игнатов является воспитанником "Спартака". В дебютном сезоне 2018/2019 за основной состав "красно-белых" полузащитник провёл 8 матчей и забил 1 гол. Всего за первую команду "Спартака" Игнатов провёл 13 матчей во всех турнирах.
В нынешнем сезоне Михаил выступает в первенстве Футбольной национальной лиги за "Спартак-2". За 4 игры Игнатов забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 1 желтую карточку.
Игнатов продлил контракт со "Спартаком"
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов продлил контракт с "красно-белыми".
Фото: ФК "Спартак"
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