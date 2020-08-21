Матчи 4-го тура РПЛ будут посвящены Дню флага России

Матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню флага России, который празднуется 22 августа.

?? Матчи 4-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню флага России, который отмечается 22 августа#ФлагМоегоГосударства #ТинькоффРПЛ https://t.co/y22UFWRWlR — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 21, 2020

Перед каждым матчем на стадионе будет звучать Государственный гимн Российской Федерации. Капитаны выведут команды на поле с повязками в цветах российского флага, сообщает пресс-служба РФС.Напомним, что 4-й тур РПЛ откроет матч между "Уралом" и "Краснодаром". Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по Москве на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.